Džered Batler, novo pojačanje Crvene zvezde, sleteo je u Beograd!

Po dolasku u Srbiju, Batler je rekao:

- Odlično se osećam kao igrač Zvezde! Uzbuđen sam što ću igrati ovde i želim da ostanem dugo. Tako da - sve je sjajno. Odnos koji je moj agent izgradio sa ljudima iz Zvezde je bio izuzetno važan u mom transferu, a atmosfera koju donosi igranje za Zvezdu je definitivno bilo presudno.

- Pričao sam sa Džordanom Nvorom i Devonteom Grejemom oko kluba. Rekli su da obožavaju da budu ovde, da ću se super provesti, i da im se javim kad stignem.

Njegov dobar drug je poznato ime za zvezdašku javnost. Fredi Gilespi je samo najlepše pričao Batleru o beogradskom velikanu.

- Da pričao sam sa Fredijem. Znam da je igrao ovde, razgovorali smo o Zvezdi i rekao mi je da ću voleti da igram ovde, tako da je sve savršeno.

Po prvi put je u Evropi i želi da se pokaže u najboljem svetlu.

- Sigurno ću mnogo naučiti, ali na kraju dana — to je ipak košarka. Dakle, samo ću igrati najbolje što mogu i pružiti šou", zaključio je Batler za "Meridian sport".

