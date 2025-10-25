Slušaj vest

Spartak su predvodili Danilo Nikolić sa 17 poena i 10 skokova, Ševon Tompson sa 15 poena i osam skokova i Olivije Hanlan sa 13 poena, pet asistencija i četiri skoka.

U ekipi Zadra Lovro Mazalin bio j najefikasniji sa 22 poena, Marko Ramljak dodao je 12 poena i sedam asistencija, a Karlo Žganec 11 poena.

Foto galerija iz Subotice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Spartak je odigrao tri utakmice i ima sve tri pobede, a Zadar je posle pobede u prvom kolu nanizao tri poraza.

U sledećem kolu Spartak će 2. novembra dočekati Crvenu zvezdu, a Zadar će dan ranije igrati u Podgorici protiv Budućnosti.

Ne propustiteKošarkaSPARTAK U VELIKOM PROBLEMU: Subotičani ne mogu da igraju Ligu šampiona u svojoj dvorani, opcije su van Srbije!
zvezda-spartak-kls-22615.JPG
KošarkaVLADE ĐUROVIĆ NAHVALIO PARTIZAN: Titula u velikom stilu, Vašington zaslužuje da ostane!
spartak-partizan-kls-304236.JPG
KošarkaPARTIZAN JE ŠAMPION SRBIJE! Crno-beli na krilima nestvarnog Vašingtona ponovo razbili Spartak i posle 11 godina osvojili titulu nacionalnog šampiona!
464646.jpg
KošarkaMOGU LI SUBOTIČANI DA ŠOKIRAJU CRNO-BELE I IZBORE MAJSTORICU? Evo gde možete da gledate utakmicu Spartak - Partizan!
partizan-spartak-kls-49955.JPG

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda