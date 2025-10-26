Slušaj vest

Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.

Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli. Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Detalj koji posebno bode oči je taj da je čak četiri košarkaša Denvera bilo efikasnije od Jokića. Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Kod Finiksa se istakao Devin Buker sa 31 poenom i sedam asistencija.

Od samog starta meča Denver je nametnuo svoj ritam, te je već posle prve deonice imao plus šest (34:28), a do kraja utakmice ta prednost je samo rasla i stigla je zaslužena pobeda.

Raduje podatak da Jokić sada ima odličnu podršku saigrača, te ako se tako nastavi u mečevima koji dolaze, mogla bi ovo biti sjajna sezona za Nagetse.

