Slušaj vest

Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.

Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli. Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Detalj koji posebno bode oči je taj da je čak četiri košarkaša Denvera bilo efikasnije od Jokića. Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Kod Finiksa se istakao Devin Buker sa 31 poenom i sedam asistencija.

Od samog starta meča Denver je nametnuo svoj ritam, te je već posle prve deonice imao plus šest (34:28), a do kraja utakmice ta prednost je samo rasla i stigla je zaslužena pobeda.

Raduje podatak da Jokić sada ima odličnu podršku saigrača, te ako se tako nastavi u mečevima koji dolaze, mogla bi ovo biti sjajna sezona za Nagetse.

Ne propustiteKošarkaSEZONA JE TEK POČELA, A JOKIĆ JE VEĆ IZJEDNAČIO NEVEROVATAN REKORD! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo nešto spektakularno!
Nikola Jokić
KošarkaTRAGIČAR JOKIĆ OTVORIO DUŠU POSLE BOLNOG PORAZA I ŽESTOKIH KRITIKA! Imao je jasnu poruku za sve: "Uvek bih to uradio!"
Nikola Jokić
KošarkaPRVI TRIPL-DABL U SENCI BOLNOG PORAZA! Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča u kom su Voriorsi srušili Nagetse (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ NA ŽESTOKOM UDARU! Srbina razapinju posle tragičnog poraza - optužuju ga da je IZDAO saigrače: "Odustao je od tima!" Ovako nešto nikada nije uradio
profimedia-0975168229.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir