NIKOLA JOKIĆ IZAZVAO OPŠTI HAOS NA TERENU! Žestoko udario rivala, pa započeo ozbiljnu raspravu! Sukob se skoro pretvorio u TUČU, bilo je veoma napeto (VIDEO)
Denver Nagetsi odigrali su fenomenalan meč i savladali su Finiks Sanse sa ubedljivih 133:111, a Nikola Jokić upisao je još jedan tripl-dabl, te je susret završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.
Pored njega, briljirali su i ostali igrači Denvera, te je čak četiri košarkaša postiglo više poena od Jokića.
Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.
Tokom druge četvrtine videli smo i jednu neprijatnu situaciju na terenu koju je izazvao Nikola Jokić veoma grubim faulom nad rivalom. Žestoko je srpski centar udario Osa Igodara i napravio faul, a košarkaši Finiks Sansa momentalno su krenuli ka njemu i tenzije su pretile da eskaliraju u tuču.
Ipak, Jokić je podigao ruku i priznao faul, a Eron Gordon se našao pored i smirio je košarkaše Finiksa, te situacija nije postala kritična.
Pogledajte kako je ovo izgledalo:
Bilo je veoma napeto, ali se situacija brzo smirila, meč je nastavljen, a Denver Nagetsi stigli su do veoma važne pobede.
