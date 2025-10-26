Slušaj vest

Pored njega, briljirali su i ostali igrači Denvera, te je čak četiri košarkaša postiglo više poena od Jokića.

Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Tokom druge četvrtine videli smo i jednu neprijatnu situaciju na terenu koju je izazvao Nikola Jokić veoma grubim faulom nad rivalom. Žestoko je srpski centar udario Osa Igodara i napravio faul, a košarkaši Finiks Sansa momentalno su krenuli ka njemu i tenzije su pretile da eskaliraju u tuču.

Ipak, Jokić je podigao ruku i priznao faul, a Eron Gordon se našao pored i smirio je košarkaše Finiksa, te situacija nije postala kritična.

Bilo je veoma napeto, ali se situacija brzo smirila, meč je nastavljen, a Denver Nagetsi stigli su do veoma važne pobede.

