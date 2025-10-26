PARTIZAN - BORAC: Crno-beli u finišu poluvremena napravili dvocifrenu razliku! Užasan šut za tri poena
Košarkaši Partizana u okviru 4. kola Grupe A ABA lige dočekuju čačanski Borac.
Utakmica se od 21 čas igra u hali Arena.
2. ČETVRTINA
Crno-beli su stekli osam poena viška posle 10 minuta - 28:20.
Poenima Pokuševskog Partizan je u 11. minutu stekao prvi put dvocifrenu prednost - 30:20.
Period igre u kome nema većih rezultatskih oscilacija. Posle 18 minuta igre Partizan vodi 41:33.
Crno-beli u finišu poluvremena dižu prednost - 46:33. Pokuševski je posle pogođene trojke postao prvi dvocifreni igrač sa 11 poena. Inače, Partizan šutira više nego skromnih 4/18 za tri (22 odsto).
Na kraju prvih 20 minuta Partizan vodi 48:36.
Murinen je brzo zaradio tri lične greške, za samo sedam minuta u igri.
Bonga nije ulazio u igru, a Parker, Marinković, Osetkovski imaju nešto manju minutažu.
1. ČETVRTINA
Partizan je počeo utakmicu u sastavu Lakić, Braun, Marinković, Parker, Osetkovski
Borac: Boldvin, Ćurčić, Jošilo, Fundić, Nikolić.
Partizan je bez Karlika Džonsa i Miltona, a u protokolu nije ni novopridošlica Bruno Fernando.
Osetkovski je dobro otvorio meč i upisao devet poena već u prvih pet poena - 18:11 za crno-bele.
Serija Čačana, Jošilo, Manojlović i Dimec smanjuju na 23:20 u 9. minutu.
Vašington vezuje pet poena, pa Partizan prvu četvrtinu završava sa 28:20.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
PARTIZAN - BORAC
Hala: Arena
Sudije: Mario Majkić, Marko Mustapić, Ernad Karović
PARTIZAN: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović
BORAC: Olison, Radović, Boldvin, Nikolić, Jošilo, Ćurčić, Fundić, Dimec, Čarapić, Manojlović. Trener: Saša Ocokoljić