Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras na gostovanju ekipu Beča sa 83:78 (27:16, 20:22, 21:20, 15:20), u utakmici četvrtog kola Grupe B ABA lige.

U ekipi Beča bolji od ostalih su bili Gregor Glas (sedam skokova) i Sulejman Bum sa po 18 poena.

Budućnost na drugom mestu Grupe B ima tri pobede i jedan poraz, a Beč na četvrtom mestu ima polovičan učinak posle četiri kola.

KK Budućnost Foto: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović, Starsport, ABA liga / Dragana Stjepanović

U sledećem kolu Budućnost dočekuje Zadar, dok Beč gostuje Bosni.

Ne propustiteKošarkaBUDUĆNOST PRED IMPERATIVOM POBEDE! Žakelj: Ključ uspeha je odbrana...
KošarkaHAOS NA MEČU ABA LIGE: Trener Budućnosti napao sudiju Beloševića!
Zvezdan Mitrović i Ilija Belošević
KošarkaVICEŠAMPION NOKAUTIRAN NA STARTU: Spartak posle produžetka srušio Budućnost u Podgorici!
SPARTAK.jpg
FudbalBUDUĆNOST SE OGLASILA ZBOG LALATOVIĆA: Klub iz Podgorice objasnio kako se rastao sa srpskim trenerom: "Putevi su nam se razišli, ali prijateljstvo ostaje..."
VOJVODINA-PARTIZAN_02.JPG

Mekinli Rajt povreda na meču Partizan - Budućnost Izvor: Arena 1 Premium