U podgoričkom timu najefikasniji su bili Džeri Butsijel (sedam skokova) i Aksel Butej (šest skokova) sa po 13 poena.
ZAKUVALO SE NA KRAJU, ALI SU PODGORIČANI IPAK SLAVILI POSLE NEOČEKIVANE DRAME! Budućnost na gostovanju bolja od Beča u ABA ligi
Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras na gostovanju ekipu Beča sa 83:78 (27:16, 20:22, 21:20, 15:20), u utakmici četvrtog kola Grupe B ABA lige.
U ekipi Beča bolji od ostalih su bili Gregor Glas (sedam skokova) i Sulejman Bum sa po 18 poena.
Budućnost na drugom mestu Grupe B ima tri pobede i jedan poraz, a Beč na četvrtom mestu ima polovičan učinak posle četiri kola.
U sledećem kolu Budućnost dočekuje Zadar, dok Beč gostuje Bosni.
