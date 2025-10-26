Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Borac iz Čačka sa 85:74 u meču 4. kola ABA lige.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Partizana Željko Obradović:

- Dobro veče, standardno posle utakmice u Evroligi, najvažnija stvar je motivacija i da se izađe sa pravim pristupom. Nemam nikakvih primedbi u tom smislu, igrali smo korektno veoma. Utakmica kakva - takva, potrudio sam se da odmaram igrače koliko je to moguće i naravno da mlađi dobiju šansu. To je ispalo korektno, jedino što je naš procenat šuta za tri katastrofalan. Sami, teško da možemo da budemo ovako sami, kao na treningu, nismo ubacivali. Borcu želim sve najbolje u nastavku ABA lige.

- Pokuševski je dobio udarac u glavu, zasmetao mu je i nije mogao da ulazi. Džabari je dobio udarac u prst i to ne izgleda dobro. Šejk Milton je u procesu oporavka, radi neke stvari koje može, sve to ide poprilično sporo u smislu da ne želimo da rizikujemo, kada bude zdrav počeće da trči, da radi košarkaški trening.

Na kraju nije želeo da priča o novom centru Brunu Fernandu, koji je zvanično predstavljen u nedelju.

- O novom pojačanju ćemo pričati kada dođe na trening, kada ga budemo videli. Pričali smo tri meseca da nam treba visoki igrač i sada smo uspeli da ga dovedemo, kada počne da radi onda ćemo pričati o njemu - rekao je Željko Obradović.

