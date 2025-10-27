Slušaj vest

Preko 1000 đaka iz Osnovne škole "Jovan Miodragović" na Vračaru od danas će moći da se igraju na jednom od najboljih i najkvalitetnijih košarkaških terena u Beogradu. Zahvaljujući Fondaciji "Bogdan Bogdanović" igralište u dvorištu škole je dobilo potpuno novi izgled, a teren je svečano otvorio Vanja Marinković, kapiten crno-belih, Bogdanov prijatelj i bivši učenik ove škole.

Reč je o trećoj osnovnoj školi u kojoj je Fondacija obnovila teren, u okviru višegodišnje misije Bogdana Bogdanovića da se deci širom Srbije obezbede bezbedni i kvalitetni uslovi za igru i razvoj.

1/8 Vidi galeriju Vanja Marinković oduševio osnovce na Vračaru Foto: Danilo Pantović

Renovirani teren površine 350 kvadratnih metara sada ima vrhunsku sportsku podlogu postavljenu u skladu sa najvišim standardima, dok su novi koševi sertifikovani po EN1090 normi, što garantuje sigurnost i kvalitet konstrukcije koja je zaštićena mekom oblogom radi bezbednosti dece. Teren je u modernim plavo-sivim tonovima, osmišljen tako da podstiče energiju i timski duh.

„Jovan Miodragović je škola u kojoj sam napravio prve korake, ne samo u obrazovanju, već i na terenu. Tu sam naučio šta znače timski rad, upornost i ljubav prema košarci. Zahvalan sam Bogdanu što je njegova Fondacija izabrala da obraduje decu novim igralištem, što rade velike stvari iz godine u godinu, ali i što mi je pružena prilika da otvorim teren. Najlepša stvar u svemu je što deca sada imaju bolje uslove da se bave sportom, da ostvaruju svoj potencijal, a verujem da se među njima nalaze i neki od budućih reprezentativaca Srbije“ rekao je Vanja Marinković.

Bogdan Bogdanović se obratio putem video poruke, s obzirom na to da je trenutno u SAD, usled početka sezone u NBA ligi.

„Mnogo mi znači što Fondacija nastavlja da raste i što smo otvorili još jedan teren, ovog puta u osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru. Naša ideja od samog početka je jednostavna, a to je da deca imaju mesto na kom mogu da igraju i da se igraju, da budu bezbedna i da zavole sport. Svaki teren je novi prostor za igru, druženje i snove. Jednom sam čuo dobru rečenicu, a to je da su trofeji prolazni, na njih pada prašina, idu u zaborav, dok uspomene traju večno. Zato bih voleo da ovde deca stvaraju priče koje će da pamte. Radujem se prilici da dođem da odigramo basket u školi, da se družimo. Do tada, uživajte na terenu, koristite ga, ali ga i čuvajte. Za sve buduće generacije koje dolaze", ispričao je Bogdan.

BONUS VIDEO: