NVORA NA TRETMANIMA KOD NAJTRAŽENIJE SRPKINJE! Doktorka koja je lečila Đokovića, Ibrahimovića, Modrića sada brine o igraču Zvezde! Evo kada se vraća na parket!
U petak uveče pojavila se vest koja je zaledila sve navijače Crvene zvezde, a to je da je Džordan Nvora, dan nakon spektakularne partije nad Baskonijom doživeo povredu Ahilove tetive na treningu.
Kako saznaje Sportal, jedan od najboljih košarkaša crveno-belih trenutno se nalazi na tretmanima kod poznate doktorke Marijane Kovačević, koja je poznata po tome što je lečila čuvene sportiste poput Novaka Đokovića, Zlatana Ibrahimovića, Luke Modrića...
Nvora će završiti sa tretmanima do 1. novembra, što znači da će sigurno propustiti dva kola Evrolige. S obzirom na ozbiljnost povrede, očekuje se da klub sačuva igrača i za ABA ligaški meč protiv Spartaka.
Nigerijca ćemo ponovo videti na parketu sledeće nedelje, u evroligaškom duelu Crvene zvezde i Panatinaikosa u Beogradskoj areni, koji je zakazan za 5. novembar u 20 časova.