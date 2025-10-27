Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan vredno radi i pokušava da dodatno ojača postojeću ekipu nakon niza povreda koje su stopirale crno-bele na startu sezone.

U klub je već stigao novi centar Bruno Fernando, pa se krenulo u napad i na plejmejkera posle teške povrede Karlika Džonsa.

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Tako je izbor pao na Nika Kalatesa, aktuelnog igrača Monaka koga su se davno odrekli u Kneževini, a crno-beli žele da iskoriste novonastalu situaciju i brže-bolje potpišu iskusnog Grka.

Posao, barem za sada, još uvek nije završen, ali postoji velika šansa da Monako pusti Grka, a pritom i plati pola njegovog ugovora.

Pored pleja i centra Partizan traga i za bekom šuterom, iako u već rosteru ima Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna, međutim, potrebno je još sveže krvi crno-belima u spoljnoj liniji.

Reakcija Želljka Obradovića posle promašaja Gudurića Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Kako saznaje Kurir, Partizan želi pojačanje i na beku - pored dolaska Nika Kalatesa, ali ne iz NBA lige, već se juri pouzdano i iskusno evroligaško ime na mestu koštgetera!

Pred crno-belima je težak posao, jer Partizanu evidentno nedostaje dužina rostera, kao i pomoć sa klupe. 

