Košarkaški klub Partizan vredno radi i pokušava da dodatno ojača postojeću ekipu nakon niza povreda koje su stopirale crno-bele na startu sezone.

U klub je već stigao novi centar Bruno Fernando, pa se krenulo u napad i na plejmejkera posle teške povrede Karlika Džonsa.

Posao, barem za sada, još uvek nije završen, ali postoji velika šansa da Monako pusti Grka, a pritom i plati pola njegovog ugovora.

Pored pleja i centra Partizan traga i za bekom šuterom, iako u već rosteru ima Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna, međutim, potrebno je još sveže krvi crno-belima u spoljnoj liniji.

Kako saznaje Kurir, Partizan želi pojačanje i na beku - pored dolaska Nika Kalatesa, ali ne iz NBA lige, već se juri pouzdano i iskusno evroligaško ime na mestu koštgetera!

Pred crno-belima je težak posao, jer Partizanu evidentno nedostaje dužina rostera, kao i pomoć sa klupe.

