Prethodne noći košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju Minesotu rezultatom 127:114, a srpski as Nikola Jokić još jednom spektakularnom partijom oduševio je košarkašku javnost "preko bare".

Meč je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija i tako stigao do trećeg uzastopnog trpl-dabla na startu nove NBA sezone.

Nakon utakmice uključio se u program američke televizije "NBC" i odgovarao na pitanja legendarnih NBA košarkaša - Karmela Entonija i Trejsija Mekgrejdija.

"Pre svega, cenimo ovo. Pogledaj se, čačkaš bradu. U fazonu je, "ma to je laganica, ništa strašno". Dakle, tri tripl-dabla za početak sezone. Možeš li nam reći nešto više o tome šta ti toliko dobro ide", započela je razgovor sa Jokićem atraktivna voditeljka NBC-a.

"Ma, samo pokušavamo da se uhodamo, imamo hemiju u startnoj postavi, imamo naš tim sa Brusom i Jonasom, znate, samo momci, čak... čak smo Jonas i ja igrali zajedno u predsezoni, tako da mislim da je to plan i za sezonu. Samo da se naviknemo da igramo sa novim momcima i... mislim da imamo različite opcije. Možemo da postavimo različite petorke na teren, tako da mislim da možemo biti dobri", odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu Nikola.

Onda se u razgovor umešao i proslavljeni NBA as Trejsi Mekgrejdi, koji je zamolio Jokića da prokomentariše sjajnu partiju Džamala Mareja, koji je ovaj meč završio sa 43 postignuta poena.

"Mislim da je došao spreman na trening kamp. On je zdrav, znate, radio je na svom telu i u formi je. To je proizvod dobrog rada koji je obavio ovog leta. gresivan je, pogodio je neke teške šuteve da nas održi u igri... On je bio stvarno dobar za nas i on je razlog zašto smo pobedili utakmicu", istakao je Nikola.

Usledio je zanimljiv razgovor i sa bivšim asom Denvera - Karmelom Entonijem.

"Džokeru, Melo ovde", rekao je čuveni američki as.

"Hej, Melo" odgovorio je Nikola.

"Šta ima, bebo" dobacio je Melo i nastavio:

"Ti činiš da igra izgleda tako lako, bez napora. Šta je to što vi kao tim radite zajedno sada, na početku sezone, u napadu, pošto deluje da ste se savršeno uklopili na toj strani terena?"

Usledio je odgovor Jokića.

"Mislim da imamo različite opcije, različite, kao što sam rekao, postave. Mi poštujemo jedni druge, hajde da kažemo, kao ličnosti, poštujemo prostor jedan drugog i ako nekome krene, mi mu damo loptu. I imamo toliko kretnji i toliko različitih akcija. Sva "split" kretanja, svi pik-en-rolovi, sve... sve igre na postu, imamo toliko... mislim da imamo toliko napadačkih oružja, da se tako izrazim, i koristimo ih sve trenutno, samo pokušavamo da se naviknemo da igramo jedni s drugima".

