Nikola Jokić briljirao je prethodne noći na meču protiv Pelikansa.

Denver je u svojoj Bol Areni ubedljivo savladao Nju Orleans rezultatom 122:88, a apsolutni heroj trijumfa bio je maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić koji je i ovaj meč završio sa tripl-dabl učinkom.

Tri četvrtine bile su dovoljne Srbinu da ostvari dvocifren učinak u tri kolone - zabeležio je 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija.

Nakon meča usledila je konferencija za medije, na kojoj je Nikola odgovarao na brojna pitanja znatiželjnih novinara.

Očekivano, jedno od njih odnosilo se i na četiri uzastopna tripl-dabla na startu nove NBA sezone.

Na konstataciju novinara da je bez većeg napora ostvario neverovatan niz, usledio je zanimljiv odgovor skromnog Srbina.

"Nije bez napora! Mislim da treba da prestanemo to da govorimo. I dalje trčim kao ostali momci, i dalje skačem kao ostali momci, znate. Tako da ponekad samo igra ide na moju stranu i imam dobro veče, kao danas, mislim... Bila je to okej noć za mene, pristojna noć, kako god, dobra noć za mene. Nadam se da će tako biti i u budućnosti", poručio je Jokić.

