Taman kad pomislimo da smo od njega sve već videli, popularni "Džoker" pronađe način da nas ponovo ostavi bez teksta.

Denver je prethodne noći ubedljivo savladao Nju Orleans 122:88, a centralna figura meča bio je srpski as Nikola Jokić, koji blista od starta sezone.

Detalji sa meča Denver - Nju Orleans Foto: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Neponovljivi Somborac zabeležio je četvrti uzastopni tripl-dabl. Upisao je 21 poen (10/15 iz igre, 1/2 za tri poena), 12 skokova i 10 asistencija uz dve ukradene lopte. Ono što je posebno impresivno u čitavoj priči - sve ovo je uradio u prve tri četvrtine! Poslednju je mirno posmatrao sa klupe.

Poigravao se Nikola sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, delio spektakularne asistencije, pogađao iz svih mogućih pozicija i čudesnim potezima dovodio do ludila igače Nju Orleansa.

Uživajte u najlepšim potezima srpskog "Džokera" na meču protiv Pelikansa:

