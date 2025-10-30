Slušaj vest

Taman kad pomislimo da smo od njega sve već videli, popularni "Džoker" pronađe način da nas ponovo ostavi bez teksta.

Denver je prethodne noći ubedljivo savladao Nju Orleans 122:88, a centralna figura meča bio je srpski as Nikola Jokić, koji blista od starta sezone.

Detalji sa meča Denver - Nju Orleans

Neponovljivi Somborac zabeležio je četvrti uzastopni tripl-dabl. Upisao je 21 poen (10/15 iz igre, 1/2 za tri poena), 12 skokova i 10 asistencija uz dve ukradene lopte. Ono što je posebno impresivno u čitavoj priči - sve ovo je uradio u prve tri četvrtine! Poslednju je mirno posmatrao sa klupe.

Poigravao se Nikola sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, delio spektakularne asistencije, pogađao iz svih mogućih pozicija i čudesnim potezima dovodio do ludila igače Nju Orleansa.

Uživajte u najlepšim potezima srpskog "Džokera" na meču protiv Pelikansa:

