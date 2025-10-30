UHAPSILI GA NA AERODROMU SA 60 GRAMA MARIHUANE, ON SE VRATIO NA TEREN I STRPAO 20 POENA INDIJANI! Odigrao vrhunski meč, pa se oglasio: "Samo želim da se..."
Bek Dalas Maveriksa Brendon Vilijams izvinio se javnosti nakon što je u subotu uhapšen na aerodromu u Dalasu zbog posedovanja marihuane.
Policija je kod njega pronašla manje od 60 grama marihuane, čija je rekreativna upotreba i dalje zabranjena u saveznoj državi Teksas.
"Ne mogu da iznosim više detalja, samo želim da se izvinim jer sam bio distrakcija i da preuzmem punu odgovornost", rekao je 25-godišnji Vilijams.
Zbog hapšenja je propustio dve utakmice, ali se po povratku na teren istakao sa 20 poena i sedam skokova u pobedi Maveriksa nad Indijanom rezultatom 107:105.
Iako NBA liga od 2023. godine više ne sprovodi testiranja igrača na marihuanu, zakon u Teksasu i dalje ne dozvoljava njeno korišćenje.
Dalas trenutno zauzima 12. mesto na Zapadu sa učinkom od dve pobede i tri poraza.