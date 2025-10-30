Slušaj vest

Bek Dalas Maveriksa Brendon Vilijams izvinio se javnosti nakon što je u subotu uhapšen na aerodromu u Dalasu zbog posedovanja marihuane.

Policija je kod njega pronašla manje od 60 grama marihuane, čija je rekreativna upotreba i dalje zabranjena u saveznoj državi Teksas.

"Ne mogu da iznosim više detalja, samo želim da se izvinim jer sam bio distrakcija i da preuzmem punu odgovornost", rekao je 25-godišnji Vilijams.

Zbog hapšenja je propustio dve utakmice, ali se po povratku na teren istakao sa 20 poena i sedam skokova u pobedi Maveriksa nad Indijanom rezultatom 107:105.

Iako NBA liga od 2023. godine više ne sprovodi testiranja igrača na marihuanu, zakon u Teksasu i dalje ne dozvoljava njeno korišćenje.

Dalas trenutno zauzima 12. mesto na Zapadu sa učinkom od dve pobede i tri poraza.