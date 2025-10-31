Slušaj vest

Mladi Srbin suočava se sa novom teškom situacijom, a podrška mu stiže sa svih strana.

Posle meča u kom je Oklahoma savladala Vašington sa 127:108, o Topiću su govorili košarkaši Tandera, Ajzea Harenštajn i Ajzea Džo.

Džo je pružio jake reči podrške Topiću:

- Bićemo tu za njega. Proveravaćemo kako je. Zagrejaćemo mu srce - rekao je on, a ove teme dotakao se i Harenštajn:

- Mislim da je za nas, glavna stvar da se podržavamo... On je sjajan deo našeg tima, bilo ga je lepo videti uz nas čak i kad je bio povređen. Bez obzira kroz šta neko prolazi, mi ćemo biti tu jedni za druge. I mislim da je to najvažnija stvar. Samo ćemo nastaviti da ga podržavamo i idemo dalje - istakao je Ajzea Harenštajn.

Presti otkrio detalje

Prvi čovek Oklahome i generalni menadžer, Sem Presti, otkrio je šokantnu vest, srpski košarkaš Nikola Topić vodi bitku sa rakom testisa.

Informacija je odjeknula u američkim medijima nakon što ju je Presti podelio sa novinarima u Oklahomi, a potom se brzo proširila društvenim mrežama.

- Jedino što od njega očekujemo jeste da se fokusira na ovo. To je prioritet. Vratiće se i igrati košarku kada bude mogao, nemamo nikakva očekivanja u pogledu toga. Ima našu potpunu podršku, ljubav i podstrek - rekao je Presti, a potom dodao sledeće:

- Želim da dam apdejt stanja u kom se nalazi Nikola Topić. Kao što ste svesni, imao je operaciju testisa pred početak sezone. Ona je bila neophodna i odrađena je u Hjustonu da se utdvrdi da li Nikola ima rak. Rezultati biopsije su potvrdili da ima rak, ali su lekari iz Hjustona eksremno pozitivni oko ishoda njegove situacije. Treba reći da je rak testisa „najsigurnija“ forma kancera kod muškaraca. Preporučeno je da ide na hemoterapije. Topić nije želeo da objavi ovu informaciju dok nije započeo sa tretmanom, što i jeste nedavno. On je ovde tokom celog procesa, trenira, ali smo svi svesni da ćemo ovo biti zahtevan proces. Tim doktora je pozitivan što se tiče dugoročnog ishoda. Trenutno je njegov oporavak jedini prioritet.

Podrška trenera i nove informacije

O Topićevom stanju i čitavoj situaciji govorio je i prvi trener Oklahoma Siti Tandera, Mark Dagnolt. On je pružio veliku podršku Topiću, istakao je kako će svi biti uz njega, a njegove reči odzvanjaju čitavom planetom.

- Dobro je, s obzirom na okolnosti, što ne iznenađuje. Sem (Presti) je to pomenuo, ali nema nijednog dvadesetogodišnjaka koji je bolje opremljen zrelošću, disciplinom i čvrstinom da se nosi sa ovakvom situacijom od njega. Naša svlačionica, ne verujem da postoji svlačionica koja je spremnija da ohrabri i podrži nekoga kroz nešto ovako nego naša. Mi smo uz njega. On to zna. Tu je, bio je sa nama, i nastaviće da bude sa nama. Svi ćemo dati sve od sebe. Ali, veoma smo sigurni u njega kao osobu, u prognozu, i u okruženje koje imamo oko njega dok zajedno prolazimo kroz ovo - istakao je Dagnolt.

Ko je Nikola Topić?

Nikola Topić je svoje prve košarkaške korake napravio u novosadskom Difensu, gde je nastupao do kadetskog uzrasta. U junu 2020. potpisao je višegodišnji stipendijski ugovor sa Crvenom zvezdom i tako postao deo omladinskog pogona crveno-belih.

Već tokom sezone 2021/22. priključen je treninzima seniorskog tima i zadužio dres sa brojem 44. Debitovao je 28. marta 2022. u meču ABA lige protiv Krke, kada je sa svega 16 godina postao najmlađi strelac u istoriji Crvene zvezde, uz učinak od četiri poena, dva skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Samo nekoliko dana kasnije, 1. aprila, odigrao je i svoj prvi meč u Evroligi – protiv Bajerna u Minhenu.

Nakon toga, Topić je prošao kroz nekoliko pozajmica: u septembru 2022. prešao je u Slodes, a zatim je dogovoreno da nastupa paralelno i za Crvenu zvezdu. Početkom 2023. potpisao je polusezonski ugovor sa FMP-om, a ubrzo potom prešao u OKK Beograd. U julu 2023. potpisao je svoj prvi profesionalni, četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, dok je avgusta iste godine prosleđen na jednogodišnju pozajmicu u Mega Basket.

Zatim se vratio u Zvezdu, ali je zbog povrede propustio drugi deo sezone 2023/24.

Iste godine izašao je na NBA draft, gde je izabran kao 12. pik od strane Oklahome.

Propustio je potom čitavu sezonu zbog oporavka od povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena, ali je osvojio prsten namenjen šampionu NBA lige i postao je jedan od najmlađih igrača kojima je to pošlo za rukom. Taman kada je trebalo da zablista u NBA ligi, desio se novi maler, ali sigurni smo da će Topić i ovo uspeti da izgura.

Bio je Nikola Topić i na pripremama reprezentacije Srbije pred Eurobasket, ali se nije našao na spisku putnika. Košarkaške gene nasledio je od oca Milenka, nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, Budućnosti, Hemofarma, Sijene, Milana...

