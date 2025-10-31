Slušaj vest

Vest da se Nikola Topić bori sa rakom testisa koji mu je dijagnostifikovan duboko je potresla čitavu planetu.

Mladi Srbin suočava se sa novom teškom situacijom, a podrška mu stiže sa svih strana.

Jedan od ljudi koji se oglasio zbog Topića je i bivši košarkaš, Vladimir Petrović, koji se takođe suočio sa rakom testisa i pobedio je opaku bolest.

Imao je Vladimir Petrović, koji je dao intervju za Sportinjo, moćnu poruku za Nikolu Topića.

- Naravno da imam. Proći će to, nema šta. Samo neka nastavi i da gura dalje, a u Americi će ga paziti na najbolji mogući način. To je izlečivost preko 90 posto. Vraća se on na teren ubrzo - počeo je priču Petrović, a zatim je otkrio kako se on borio:

- Operisao sam se, a onda sam odradio tri ili četiri hemioterapije. To se održavalo svakog meseca na po četiri dana. Posle toga sam ponovo krenuo da treniram i igram. Samom operacijom, doduše, meni su se smanjili ti tumormarkeri za 80 odsto, a posle su išle analize na svakih mesec dana koje su pokazivale da li se smanjuju od tih terapija. Tako sam to "preležao", da tako kažem. Četiri meseca je trajao oporavak. U maju sam operisan, terapije su trajale do septembra, a na terenu sam bio već u oktobru. Srećom, sve se dešavalo tokom leta kada je bila gotova sezona. Tada sam imao neke dobre ponude, ali sam morao da ih odbijem. Rekao sam im da sam operisao bruh i da mi je potrebno mesec i po dana da se oporavim. Lagao sam košarkašku javnost. Mada, istina je da je potrebno toliko vremena za oporavak od operacije bruha. Tako je to bilo. Moje iskustvo povodom toga je da mi je sve brzo prošlo. Posle je sve bilo normalno.

Otkrio je i kako se osećao kada je saznao loše vesti.

- Bilo je... Mentalno i emotivno je to bio najveći udarac za mene. Dogodilo se nešto što nisam mislio da može meni da se desi. Znao si samo za priče o tim bolestima od kojih se umire. Naravno, bio je to šok. Doduše, na vreme sam to otkrio, nije prošlo mesec dana otkad sam to otkrio. I naravno, bio sam nekada pesimista, pa pomislim da se možda i ne izlečim od toga. Možda mi se vrati jednog dana, metastaze... Svakakvih loših misli je bilo. Ali bio sam više pozitivan nego negativan. Čak sam i trenirao kada nisam smeo. Ne košarku, ali ovako, vežbe. Da, verovao sam da će to proći i da je to samo trenutna opomena.

Podršku je imao od najbližih, ali javnost nije želeo da upliće u svoju borbu.

- Javnost nije znala, samo najbliži prijatelji, majka i brat. Oni su mi bili podrška, nema šta. Majka je tu bila baš pozitivac. Ona mi je pomogla nekom ishranom i ohrabrivanjem. I najbliži prijatelji, kumovi... Tada nisam imao decu, nisam bio oženjen, pa zato nisam spomenuo to.

Za kraj, Petrović je istakao kako je rak testisa najblaži oblik kancera, a uspeo je i da se našali.

- Tako su i meni rekli, pa i nisam bio u nekom velikom strahu. Rekli su mi da se dešava velikom delu populacije, čak i sportistima. Takođe su mi rekli da je dobro što sam se brzo javio, da nije poodmaklo i imao sam sreće što je to bio blaži kancer, a ne nekih drugih organa tipa glava, pluća... Sama ta činjenica da se zove kancer izaziva šok i strah. To ti je strano totalno, ali sada mi je to sad, ono... Pa dobro, okej. Testisi, lagana priča - zaključio je on.

Presti otkrio detalje

Prvi čovek Oklahome i generalni menadžer, Sem Presti, otkrio je šokantnu vest, kako srpski košarkaš Nikola Topić vodi bitku sa rakom testisa.

Informacija je odjeknula u američkim medijima nakon što ju je Presti podelio sa novinarima u Oklahomi, a potom se brzo proširila društvenim mrežama.

- Jedino što od njega očekujemo jeste da se fokusira na ovo. To je prioritet. Vratiće se i igrati košarku kada bude mogao, nemamo nikakva očekivanja u pogledu toga. Ima našu potpunu podršku, ljubav i podstrek - rekao je Presti, a potom dodao sledeće:

- Želim da dam apdejt stanja u kom se nalazi Nikola Topić. Kao što ste svesni, imao je operaciju testisa pred početak sezone. Ona je bila neophodna i odrađena je u Hjustonu da se utdvrdi da li Nikola ima rak. Rezultati biopsije su potvrdili da ima rak, ali su lekari iz Hjustona eksremno pozitivni oko ishoda njegove situacije. Treba reći da je rak testisa „najsigurnija“ forma kancera kod muškaraca. Preporučeno je da ide na hemoterapije. Topić nije želeo da objavi ovu informaciju dok nije započeo sa tretmanom, što i jeste nedavno. On je ovde tokom celog procesa, trenira, ali smo svi svesni da ćemo ovo biti zahtevan proces. Tim doktora je pozitivan što se tiče dugoročnog ishoda. Trenutno je njegov oporavak jedini prioritet.

Podrška trenera i nove informacije

O Topićevom stanju i čitavoj situaciji govorio je i prvi trener Oklahoma Siti Tandera, Mark Dagnolt. On je pružio veliku podršku Topiću, istakao je kako će svi biti uz njega, a njegove reči odzvanjaju čitavom planetom.

- Dobro je, s obzirom na okolnosti, što ne iznenađuje. Sem (Presti) je to pomenuo, ali nema nijednog dvadesetogodišnjaka koji je bolje opremljen zrelošću, disciplinom i čvrstinom da se nosi sa ovakvom situacijom od njega. Naša svlačionica, ne verujem da postoji svlačionica koja je spremnija da ohrabri i podrži nekoga kroz nešto ovako nego naša. Mi smo uz njega. On to zna. Tu je, bio je sa nama, i nastaviće da bude sa nama. Svi ćemo dati sve od sebe. Ali, veoma smo sigurni u njega kao osobu, u prognozu, i u okruženje koje imamo oko njega dok zajedno prolazimo kroz ovo - istakao je Dagnolt.

Podršku pružili i saigrači

Posle meča u kom je Oklahoma savladala Vašington sa 127:108, o Topiću su govorili košarkaši Tandera, Ajzea Harenštajn i Ajzea Džo.

Džo je pružio jake reči podrške Topiću:

- Bićemo tu za njega. Proveravaćemo kako je. Zagrejaćemo mu srce - rekao je on, a ove teme dotakao se i Harenštajn:

- Mislim da je za nas, glavna stvar da se podržavamo... On je sjajan deo našeg tima, bilo ga je lepo videti uz nas čak i kad je bio povređen. Bez obzira kroz šta neko prolazi, mi ćemo biti tu jedni za druge. I mislim da je to najvažnija stvar. Samo ćemo nastaviti da ga podržavamo i idemo dalje - istakao je Ajzea Harenštajn.

Saša Obradović mu posvetio pobedu

Jedan od ljudi koji su pružili podršku Topiću bio je i trener Crvene zvezde, Saša Obradović. Posle velike pobede protiv Makabija (99:92), Obradović je stao pred novinare, pa poslao poruku igraču Oklahoma Siti Tandera.

- Posle fenomenalne pobede i lepog osećaja postoji i drugi deo, to je da su nas i malo potresle te vesti o malom Nikoli Topiću. Ova pobeda je posvećena njemu. Nadamo se da će sve da bude u redu. Iskrene želje za brzi oporavak - rekao je Saša Obradović.

Ko je Nikola Topić?

Nikola Topić je svoje prve košarkaške korake napravio u novosadskom Difensu, gde je nastupao do kadetskog uzrasta. U junu 2020. potpisao je višegodišnji stipendijski ugovor sa Crvenom zvezdom i tako postao deo omladinskog pogona crveno-belih.

Već tokom sezone 2021/22. priključen je treninzima seniorskog tima i zadužio dres sa brojem 44. Debitovao je 28. marta 2022. u meču ABA lige protiv Krke, kada je sa svega 16 godina postao najmlađi strelac u istoriji Crvene zvezde, uz učinak od četiri poena, dva skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Samo nekoliko dana kasnije, 1. aprila, odigrao je i svoj prvi meč u Evroligi – protiv Bajerna u Minhenu.

Nakon toga, Topić je prošao kroz nekoliko pozajmica: u septembru 2022. prešao je u Slodes, a zatim je dogovoreno da nastupa paralelno i za Crvenu zvezdu. Početkom 2023. potpisao je polusezonski ugovor sa FMP-om, a ubrzo potom prešao u OKK Beograd. U julu 2023. potpisao je svoj prvi profesionalni, četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, dok je avgusta iste godine prosleđen na jednogodišnju pozajmicu u Mega Basket.

Zatim se vratio u Zvezdu, ali je zbog povrede propustio drugi deo sezone 2023/24.

Iste godine izašao je na NBA draft, gde je izabran kao 12. pik od strane Oklahome.

Propustio je potom čitavu sezonu zbog oporavka od povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena, ali je osvojio prsten namenjen šampionu NBA lige i postao je jedan od najmlađih igrača kojima je to pošlo za rukom. Taman kada je trebalo da zablista u NBA ligi, desio se novi maler, ali sigurni smo da će Topić i ovo uspeti da izgura.

Bio je Nikola Topić i na pripremama reprezentacije Srbije pred Eurobasket, ali se nije našao na spisku putnika. Košarkaške gene nasledio je od oca Milenka, nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, Budućnosti, Hemofarma, Sijene, Milana...

