Slušaj vest

Partiju za košarkaške udžbenike prikazao je Luka Dončić prethodne noći.

Lejkersi su savaladali Memfis rezultatom 117:112, a apsolutni heroj trijumfa bio je slovenački superstar.

Luka Dončić Foto: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Propustio je nekoliko mečeva zbog problema sa povredom, ali nije ispao iz ritma Luka. I na svom trećem meču u sezoni prebacio je brojku 40 i tako postao tek treći igrač u istoriji NBA koji je postigao barem 125 poena u prve tri utakmice.

Utakmicu sa Memfisom završio je sa 44 poena (8/12 za dva poena, 6/15 za tri i 10/13 slobodna bacanja), 12 skokova i šest asistencija.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču jedan se posebno izdvojio.

Čudesan "ankle breaker" izveo je Luka na nesrećnom Vinsu Vilijamsu Džunioru. Spektakularnim driblinzima izuo je asa Memfisa Dončić, ali bukvalno! Vilijamsu je odletela patika nakon duela sa prvom zvezdom Lejkersa.

Pogledajte kako je to izgledalo!

Kurir sport