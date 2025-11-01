- Posle duplog kola, očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv Spartaka. Osim što želimo pobedu, moramo da radimo i da integrišemo novog igrača u naš sistem. U subotu je odradio prvi pravi trening sa ekipom, trebaće mu vremena da se uklopi. Ekipi Spartaka svaki respekt, pobedili su Budućnost u Podgorici, igraju jako jako dobro, imaju kako se kaže i glavu i rep u svojoj igri odlično vođeni od trenera Vlade Jovanovića - rekao je trener Saša Obradović.