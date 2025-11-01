Otvoreno o svemu.
iskreno
POSLEDNJI RAPORT PRED SPARTAK: Saša Obradović iskren posle duplog evroligaškog kola!
Košarkaši Crvene zvezde se nalaze u izuzetnoj formi, pošto su upisali osam uzastopnih pobeda u svim takmičenja.
U nedelju, od 19.00, Zvezda gostuje Spartaku u Subotici u meču 5. kola ABA lige.
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Uiči tog meča javnosti se obratio Saša Obradović, trener crveno-belih:
- Posle duplog kola, očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv Spartaka. Osim što želimo pobedu, moramo da radimo i da integrišemo novog igrača u naš sistem. U subotu je odradio prvi pravi trening sa ekipom, trebaće mu vremena da se uklopi. Ekipi Spartaka svaki respekt, pobedili su Budućnost u Podgorici, igraju jako jako dobro, imaju kako se kaže i glavu i rep u svojoj igri odlično vođeni od trenera Vlade Jovanovića - rekao je trener Saša Obradović.
