Košarkaši Crvene zvezde se nalaze u izuzetnoj formi, pošto su upisali osam uzastopnih pobeda u svim takmičenja.

U nedelju, od 19.00, Zvezda gostuje Spartaku u Subotici u meču 5. kola ABA lige.

Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uiči tog meča javnosti se obratio Saša Obradović, trener crveno-belih:

- Posle duplog kola, očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv Spartaka. Osim što želimo pobedu, moramo da radimo i da integrišemo novog igrača u naš sistem. U subotu je odradio prvi pravi trening sa ekipom, trebaće mu vremena da se uklopi. Ekipi Spartaka svaki respekt, pobedili su Budućnost u Podgorici, igraju jako jako dobro, imaju kako se kaže i glavu i rep u svojoj igri odlično vođeni od trenera Vlade Jovanovića - rekao je trener Saša Obradović.

