ALIMPIJEVIĆ IZABRAO STRUČNI ŠTAB! Veliko iznenađenje! Trenera koji je osvojio srca navijača Zvezde gledaćemo i na klupi reprezentacije!
Novi selektor naše košarkaške reprzentacije, Dušan Alimpijević, odredio je članove svog stručnog štaba.
Na zvaničnom predstavljanju Alimpijević je otkrio da će u njegovom timu narednog leta biti pomoćni trener Denvera Ognjen Stojaković i asistent sa prestižnog UCLA univerziteta Nemanja Jovanović, a sada je poznato sa kim će još sarađivati na klupi Srbije.
Alimpijevićevi nabliži saradnici biće Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević, otkriva "Mozzart sport".
Jovanović je svojevremeno bio asistent Igoru Kokoškovu u reprezentaciji i selektor mlađih selekcija našeg nacionalnog tima, a jedno vreme radio je i kao prvi trener Crvene zvezde. Nakon toga i Igokee i Zelene Gore.
Tomislav Tomović već duže vreme radi kao asistent u Crvenoj zvezdi. U žižu javnosti dospeo je nedavno, kada je na kratko preuzeo tim nakon odlaska Janisa Sferopulosa. Sjajnom pripremom i vođenjem utakmice u pobedi protiv Fenerbahčea oduševio je zvezdašku javnost. Tomović takođe ima iskustvo rada u reprezentaciji. Bio je asistent Aleksandru Bućanu u U-19 reprezentaciji i Dragoljubu Avramoviću u U-17.
Milenko Bogićević je najiskusniji član Alimpijevićevog stručnog štaba. Dugi niz godina bio je asistent Saši Obradoviću, a od 2023. samostalno predvodi Avtodor.
Kondicioni trener reprezentacije će i dalje biti Marko Sekulić, koji sarađuje sa Alimpijevićem i u turskom Bešiktašu.
Podsetimo, Srbiju u novembru očekuju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Prvi meč Orlovi će igrati 23. novembra u Beogradu protiv Švajcarske, a tri dana kasnije odmeriće snage sa Bosnom i Hercegovinom u gostima.
Kurir sport