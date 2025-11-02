SPARTAK - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli na krilima Miljenovića drže prednost u Dudovoj šumi
Košarkaši Spartaka u derbiju 4. kola Grupe B ABA lige dočekuju Crvenu zvezdu.
2. ČETVRTINA
Motejunas je otvorio drugu četvrtinu poenima, njegov šesti u nizu - 22:24. Kalinić povećava na 22:26. Ovo je serija Zvezde 11:2.
Zvezda je u dobroj seriji na početku druge četvrtine, a Jago Dos Santos je već posle 13 minuta stigao do sedam asistencija.
Zvezda je posle trojke Batlera u 15. minutu stekla najubedljivijih šest poena viška - 26:32. Tompson i Hanlan vraćaju Spartak u igru - 30:32.
Davidovac je u 17. minutu doneo plus sedam Zvezdi - 30:37. Tompson smanjuje, a Izundu u 18. minutu povećava na 33:41.
Stefan Miljenović je prvi dvocifreni košarkaš na utakmici, postigao je deseti poen - 37:45 u 19. minutu.
1. ČETVRTINA
Startne petorke
Spartak: Rebić, Cerovina, Hanlan, Tompson, Nikolić.
Crvena zvezda: Batler, Miljenović, Kalinić, Izundu, Odželeje.
Izjednačen početak utakmice, rivali se smenjuju u vođstvo u uvodnim minutama - 7:8 posle trojke Miljenovića.
Drobnjak i Hanlan vezuju poene za vođstvo Spartaka 20:15 u 9. minutu.
Davidovac smanjuje trojkom, a Motejunas donosi izjednačenje - 22:22.. Ilić vraća prednost Spartaku - 22:20. Konačnih 22:22 posle deset minuta igre postavlja Motejunas.
Na jednoj strani Nikolić je najefikasnij sa sedam poena, na drugoj Miljenović sa osam.
Tabela
Sastavi
SPARTAK - CRVENA ZVEZDA
Subotica: Hala Dudova šuma
Sudije: Uroš Obrknežević, Igor Dragojević, Miloš Koljenšić
SPARTAK: Banjac, Cerovina, Drobnjak, Hanlan, Momirov, Kenedi, Medarević, Tompson, Ilić, Bodrožić, Nikolić, Rebić. Trener: Vladimir Jovanović
CRVENA ZVEZDA: Plavšić, Miljenović, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Odželeje, Radošić, Dos Santos. Trener: Saša Obradović.