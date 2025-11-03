Slušaj vest

Slovenac je vodio Los Anđeles Lejkerse do pobede protiv Majamija rezultatom 130:120.

Luka Dončić je ostvario prvi tripl-dabl u sezoni, a utakmicu je završio sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Lejkersi su već u prvih 12 minuta postigli 43 poena, a na poluvremenu su imali prednost rezultatom 77:63.

Najveća razlika u jednom trenutku je iznosila 18 poena, a Majami ni u jednom trenutku nije bio u plusu.

Luka Dončić na utakmici protiv Majamija Foto: Jessie Alcheh/FR171746 AP

Dončić je na fantastičan način otvorio sezonu. Nakon što je u prve tri utakmice ukupno postigao 136 poena i tako napravio najbolji start sezone jednog pojedinca još od Majkla Džordana, lider Lejkersa je slomio i ekipu iz Floride.

Takođe, Dončić je postao igrač sa najviše poena u prve četiri odigrane utakmice u sezoni u istoriji Los Anđeles Lejkersa sa ukupno 136 poena.

Na početku sezone Dončić beleži neverovatnu statistiku - 41,2 poena, 11,5 skokova i 8,2 asistencije po utakmici.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Džejmi Džakez Junior sa 31 poenom. Srpski reprezentativac Nikola Jović je za nešto manje od 28 minuta na parketu postigao devet poena uztri skoka i dve asistencije.

Lejkersi sada imaju pet pobeda i dva poraza, dok je Majami na učinku od po tri trijumfa i isto toliko izgubljenih utakmica.

