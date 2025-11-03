Slušaj vest

U okviru 6. kola Evrokupa Budućnost će u utorak od 19 časova biti domaćin Bešiktašu koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Utakmica u dvorani "Morača" će biti odigrana neposredno nakon što je Crna Gora uvela vizu za državljane Turske zbog incidenta i napada prilikom koje je crnogorski državljanin u Podgorici izboden.

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Iz Budućnosti strahuju da bi atmosfera u dvorani mogla da ode u neželjenom pravcu i zbog toga su pozvali navijače na disciplinu.

- Utakmica će biti snimana, a svako izazivanje incidenata biće procesuirano u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Podsećamo da je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike u dvoranu. Pozivamo sve navijače na fer, sportsko i korektno navijanje, kako bismo zajedno stvorili atmosferu dostojnu našeg kluba i nastavili pobednički niz. U dogovoru sa Bešiktašem, a prema odluci Evrokupa, utakmica će biti odigrana bez prisustva gostujućih navijača

Karte za utakmicu mogu se kupiti na biletarnici dvorane "Morača" u ponedeljak od 10 do 18 časova, kao i u utorak od 10 časova do početka utakmice, po cenama od četiri, šest i osam eura. Kapije dvorane biće otvorene dva sata pre početka meča, a klub poziva sve navijače da dođu ranije, kako bi se izbegle gužve na ulazima, imajući u vidu pojačane mere kontrole i bezbednosne provere - navedeno je u saopštenju Budućnosti.

Bonus video: