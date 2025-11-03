ŠEJ NASTAVLJA DA "MELJE"! Šampion ne zna za poraz, MVP vodio do još jedne pobede
Najefikasniji kod Oklahome bio je prošlogodišnji MVP Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena, a dodao je i sedam asistencija. Istakao se i Ajzea Hartenštajn sa 14 poena, 14 skokova i osam skokova.
Kod Nju Orleansa bolji od ostalih bili su Zion Vilijamson sa 20 i Trej Marfi sa 19 poena.
Oklahoma je na maksimalnom učinku od sedam pobeda u sedam mečeva, a Nju Orleans je zabeležio svih šest poraza na startu sezone.
Košarkaši Finiksa su na svom terenu pobedili San Antonio 130:118.
Najbolji kod Finiksa bio je Devin Buker sa 28 poena i 13 asistencija, dok se kod San Antonia izdvojio Stefon Kasl sa 26 poena.
Finiks ima tri pobede i četiri poraza, a San Antonio pet pobeda i jedan poraz.
NBA, ostali rezultati:
LA Lejkers - Majami 130:120
Bruklin - Filadelfija 105:129
Šarlot - Juta 126:103
Klivlend - Atlanta 117:109
Toronto - Memfis 117:104
Njujork - Čikago 128:116
Bonus video: