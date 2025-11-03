DUBAI - PARTIZAN: Crno-beli dobro igraju, ali ne prave razliku
Košarkaši Partizana u derbiju 5. kola Grupe A ABA lige gostuju Dubaiju.
Utakmica se igra od 17 časova u Areni u Dubaiju.
2. ČETVRTINA
Partizan je odigrao sjajno prvu četvrtinu, ali to nije uspeo bolje rezultatski da materijalizuje, pa u drugi period ulazi sa poenom prednosti - 18:19.
Parker je ušao u igru.
Problem za Partizan, treća lična greška Miltona.
1. ČETVRTINA
Startne petorke
Dubai: Rajt, Bejkon, Elis, Petrušev, Kamenjaš.
Partizan: Kalates, Braun, Marinković, Bonga, Fernando.
U tim se vratio Šejk Milton, ali nema Dvejna Vašingtona. Tako su crno-beli trenutno bez udarnog bekovskog tandema Karlik Džons - Dvejn Vašington.
Bonga sa dve i Kalates sa jednom trojkom su otvorili utakmicu, na drugoj strani dve je postigao Bejkon - 7:9 u 5. minutu. Grk je upisao dve osvojene lopte i dve asistencije.
Minuti u kojima dominiraju centri Partizana, Bruno Fernando je vezao četiri poena u seriji 6:0, pa Partizan vodi 12:17 u 8. minutu.
Braun poenima održava prednost crno-belih - 14:19 u 9. minutu.
Au, loša završnica četvrtine, Milton je faulirao Šanlija koji je pogodio trojku. Domaćin je postigao četiri poena iz jednog napada za konačnih 18:19 posle 10 minuta igre.
Partizan je izgubio čak šest lopti u prvoj četvrtini.
Drugi međusobni meč u sezoni
Partizan i Dubai drugi put ove sezone igraju jedan protiv drugog.
Nedavno je Dubai slavio u Evroligi rezultatom 89:76.
U međusobnim mečevima rezultat je 3:3.
Prošle sezone su igrali pet puta, dva puta u regularnom delu, i tri puta u plej-ofu.
Zanimljivo je da je svaka ekipa u dosadašnjim mečevima slavila kao domaćin.
Tabela
Sastavi
DUBAI - PARTIZAN
Sudije: Tomislav Hordov, Milan Nedović, Dragan Porobić
DUBAI: Dangubić, Bejkon, Abas, Prepelič, Elis, Kondić, Šanli, Armstrong, Rajt, Petrušev, Anđušić, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac
PARTIZAN: Milton, Murinen, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, T. Džons. Trener: Željko Obradović