Svi događaji
Od najnovijeg
17:25

2. ČETVRTINA

Partizan je odigrao sjajno prvu četvrtinu, ali to nije uspeo bolje rezultatski da materijalizuje, pa u drugi period ulazi sa poenom prednosti - 18:19.

Parker je ušao u igru.

Problem za Partizan, treća lična greška Miltona.

16:55

1. ČETVRTINA

Startne petorke

Dubai: Rajt, Bejkon, Elis, Petrušev, Kamenjaš.

Partizan: Kalates, Braun, Marinković, Bonga, Fernando.

U tim se vratio Šejk Milton, ali nema Dvejna Vašingtona. Tako su crno-beli trenutno bez udarnog bekovskog tandema Karlik Džons - Dvejn Vašington.

Bonga sa dve i Kalates sa jednom trojkom su otvorili utakmicu, na drugoj strani dve je postigao Bejkon - 7:9 u 5. minutu. Grk je upisao dve osvojene lopte i dve asistencije. 

Minuti u kojima dominiraju centri Partizana, Bruno Fernando je vezao četiri poena u seriji 6:0, pa Partizan vodi 12:17 u 8. minutu. 

Braun poenima održava prednost crno-belih - 14:19 u 9. minutu.

Au, loša završnica četvrtine, Milton je faulirao Šanlija koji je pogodio trojku. Domaćin je postigao četiri poena iz jednog napada za konačnih 18:19 posle 10 minuta igre. 

Partizan je izgubio čak šest lopti u prvoj četvrtini.

16:15

Drugi međusobni meč u sezoni

Partizan i Dubai drugi put ove sezone igraju jedan protiv drugog.

Nedavno je Dubai slavio u Evroligi rezultatom 89:76.

U međusobnim mečevima rezultat je 3:3.

Prošle sezone su igrali pet puta, dva puta u regularnom delu, i tri puta u plej-ofu.

Zanimljivo je da je svaka ekipa u dosadašnjim mečevima slavila kao domaćin.

16:05

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:05

Sastavi

DUBAI - PARTIZAN

Sudije: Tomislav Hordov, Milan Nedović, Dragan Porobić

DUBAI: Dangubić, Bejkon, Abas, Prepelič, Elis, Kondić, Šanli, Armstrong, Rajt, Petrušev, Anđušić, Kamenjaš. Trener: Jurica Golemac

PARTIZAN: Milton, Murinen, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, T. Džons. Trener: Željko Obradović