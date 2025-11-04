Slušaj vest

Dubai je u 5. kolu ABA lige stigao do trijumfa protiv crno-belih kao domaćin rezultatom 82:70. Tako je ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ostala neporažena, dok je tim Željka Obradovića doživeo prvi poraz ove sezone u regionalnom takmičenju.

Partizan je na početku treće četvrtine imao šest poena prednosti, ali je od tog trenutka, pa do kraja trećeg perioda igre, postigao samo pet poena, a primio 20.

- Čestitam igračima, veoma važna pobeda za nas nakon nekoliko poraza u nizu. Uz sve probleme koje imamo, pokazali smo karakter i energiju. Čestitam im na veri, nisu odustali. Hvala i navijačima. Imali smo malo više energije od Partizana u ovom ludom ritmu - rekao je Jurica Golemac i dodao:

- Kada igrate na strani, energija navijača ide ka domaćoj ekipi. Ovde smo pokazali da igramo veoma dobro sa našim navijačima. Na gostovanjima nam je nedostajala jedna do dve dobre odluke da pobedimo. To je sport, košarka, to je proces, treba da analiziramo svaku utakmicu, treba da imamo bolje rešenje i egzekuciju u određenim trenucima.

Da li je Dubai neosvojiva tvrđava za Partizan s obzirom na to da su crno-beli u sve četiri odigrane utakmice u ovom gradu izgubili (dva puta u ABA ligi prošle sezone, jednom u Evroligi i jednom u ABA ligi ove sezone).

- Ne, ne, ne bih rekao to. Oni su u problemu sa dosta povreda, sa previše putovanja. Nije lako igrati tako. Veoma su dobar tim, očekujem da budu bolji kasnije, kad im dođe malo lakši raspored i kad se vrate igrači - poručio je Jurica Golemac.

