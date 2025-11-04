Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Panatinaikos od 20 časova u Beogradskoj areni u meču devetog kola Evrolige.

Uoči tog duela obratio se as Zvezde Čima Moneke uz opasku na račun Ti Džej Šortsa, plejmejkera Panatinaikosa:

- Mrzim ga, mrzim ga. Mi više nismo prijatelji. To je sve što imam da kažem - rekao je Moneke uz osmeh.

Prethodnog vikenda je imao komunikaciju sa navijačima na mrežama.

- Dobio sam dosta poklona. Sjajna stvar. Nisam video nijedan negativan komentar. Video sam samo ljubav. To potvrđuje koliko ljubavi imam za ovo mesto. Pravi navijači znaju da nikada nisam želeo nikoga da uvredim i osetio sam 99 odsto ljubavi od navijača - zaključio je Moneke razgovor sa srpskim novinarima.

