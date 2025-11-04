Slušaj vest

Luka Šamanić je novi košarkaš Zenita, zvanično je objavljeno.

Šamanić je samo dan pred 6. kolo Evrolige napustio redove Baskonije i postao slobodan igrač.

Hrvatski košarkaš je odlučio da karijeru nastavi u Rusiji, preciznije u Zenitu iz Sankt Peterburga.

Tokom prošle godine je odigrao 15 mečeva u Baskoniji u Evroligi, a imao je prosek od 9.1 poena, te 3.2 skoka.

U svojoj karijeri je igrao još za B tim Barselone, te Olimpiju pre nego je otišao u NBA ligu. Tamo je bio u San Antonio Sparsima, igrao je potom za Vestčester Nikse, Mejn Seltikse i Jutu Džez, pre nego se vratio u Evropu.

