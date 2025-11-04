Posle Baskonije otišao u Rusiju.
ZVANIČNO! Potpisao Luka Šamanić, hrvatski košarkaš ima novi klub!
Luka Šamanić je novi košarkaš Zenita, zvanično je objavljeno.
Šamanić je samo dan pred 6. kolo Evrolige napustio redove Baskonije i postao slobodan igrač.
Hrvatski košarkaš je odlučio da karijeru nastavi u Rusiji, preciznije u Zenitu iz Sankt Peterburga.
Tokom prošle godine je odigrao 15 mečeva u Baskoniji u Evroligi, a imao je prosek od 9.1 poena, te 3.2 skoka.
U svojoj karijeri je igrao još za B tim Barselone, te Olimpiju pre nego je otišao u NBA ligu. Tamo je bio u San Antonio Sparsima, igrao je potom za Vestčester Nikse, Mejn Seltikse i Jutu Džez, pre nego se vratio u Evropu.
