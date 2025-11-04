Slušaj vest

Košarkaši podgoričke Budućnosti pobedili su Bešiktaš, našeg Dušana Alimpijevića, rezultatom 82:79 u 6. kolu Evrokupa.

Budućnost je priredila pravi spektakl u grupi B Evrokupa!

Pobedom nad Bešiktašem u Podgorici došli su do skora 4-2, a toliko ima i Bešiktaš, pa i Turk Telekom, dok će Burg imati 4-2 ukoliko izgubi od Kemnica večeras.

Najefikasniji je bio Rašid Sulejmon sa 20 poena, dok je Jogi Ferel ubacio 13, a Džuvan Morgan 12 uz 6 skokova.

Na drugoj strani, 15 poena uz 7 skokova i 3 asistencije je imao Entoni Braun, Devon Dotson 14 uz 4 skoka i 3 asistencije, Vito Braun je dodao 13, a Džona Metjuz 11.

