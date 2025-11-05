DA LI JE TRENER KLIPERSA ZADOLJAN BOGDANOVOM PARTIJOM PROTIV OKLAHOME? Srbin konačno dobio priliku i iskoristio je, a evo šta kaže Tajron Lu!
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, konačno je dobio priliku da igra, ali meč između Los Anđeles Klipersa i Oklahoma Siti Tandera neće pamtiti po dobrom.
Oklahoma je ubedljivo savladala Kliperse u Los Anđelesu sa 126:107, a Bogdan je na terenu proveo pola sata i imao je učinak od 11 poena, šest skokova i četiri asistencije.
Trener Klipersa Tajron Lu zadovljan je prikazanom igrom srpskog košarkaša.
"Bio je agresivan, napadao koš. Igrao je na pravi način, donosio dobre odluke u pik-en-rolu i uzimao šuteve kada mu se situacija otvarala. Igrao je bez razmišljanja. Igrao je košarku. I to nam je potrebno od njega“, rekao je šampion NBA sa Klivlendom.
Klipersi nisu imali rešenje za nezaustavljivog Šeja Gildžes-Aleksandera koji je meč završio sa 30 poena i 12 asistencija. Pomogli su mu Isaija Džo koji je ubacio 22 poena, dok su Vigins i Valas dali 12. Holmgren je ubacio 11, a Hartenštajn deset.