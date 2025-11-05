"Čestitam Budućnost na pobedi, radi se o timu sa puno talenta, puno pozicija iz kojih mogu na različite načine da poentiraju. Podatak da su utakmicu završili sa deset asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oni su uzeli puno šuteva jedan na jedan preko ruke i pogodili su. Dva su razloga za to - prvi je da su jako talentovani, a drugi da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, verovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije", kazao je Alimpijević a potom nastavio da priča o suđenju: