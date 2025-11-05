"NE BIH DALJE ULAZIO U ANALIZU, DA NE BIH DOBIO SANKCIJE" Selektor Srbije ljut posle poraza od Budućnosti! Burna konferencija Dušana Alimpijevića!
Košarkaši podgoričke Budućnosti pobedili su sinoć Bešiktaš rezultatom 82:79 u 6. kolu Evrokupa.
Trener turske ekipe, Dušan Alimpijević, imao je posle utakmice burnu konferenciju na kojoj je između ostalog pričao o suđenju.
"Čestitam Budućnost na pobedi, radi se o timu sa puno talenta, puno pozicija iz kojih mogu na različite načine da poentiraju. Podatak da su utakmicu završili sa deset asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oni su uzeli puno šuteva jedan na jedan preko ruke i pogodili su. Dva su razloga za to - prvi je da su jako talentovani, a drugi da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, verovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije", kazao je Alimpijević a potom nastavio da priča o suđenju:
"Imao dva čelendža koja su promenila sudijske odluke, potom sam imao ko zna koliko neoficijenih čelendža, koje sudije nisu gledale. Ne bih dalje ulazio u analizu, da ne nih dobio sankcije. Mi smo šutnuli u prvom poluvremenu tri bacanja, a Budućnost 18, a mi imamo agresivne, dobre napadače", istakao je Alimpijević.
Na stranu sve to, novi selektor Srbije nije nije hteo da umanji trijumf Budućnosti.
"Time ne umanjujem pobedu Budućnosti, utakmica je bila otvorena na obje strane. Mogao je i Bešikltaš da pobedi, imali smo otvorene šuteve na kraju, sreća je otišla na stranu Budućnosti", poručio je Alimpijević.