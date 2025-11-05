Slušaj vest

Košarkaši podgoričke Budućnosti pobedili su sinoć Bešiktaš rezultatom 82:79 u 6. kolu Evrokupa.

Trener turske ekipe, Dušan Alimpijević, imao je posle utakmice burnu konferenciju na kojoj je između ostalog pričao o suđenju.

"Čestitam Budućnost na pobedi, radi se o timu sa puno talenta, puno pozicija iz kojih mogu na različite načine da poentiraju. Podatak da su utakmicu završili sa deset asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oni su uzeli puno šuteva jedan na jedan preko ruke i pogodili su. Dva su razloga za to - prvi je da su jako talentovani, a drugi da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, verovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije", kazao je Alimpijević a potom nastavio da priča o suđenju:

"Imao dva čelendža koja su promenila sudijske odluke, potom sam imao ko zna koliko neoficijenih čelendža, koje sudije nisu gledale. Ne bih dalje ulazio u analizu, da ne nih dobio sankcije. Mi smo šutnuli u prvom poluvremenu tri bacanja, a Budućnost 18, a mi imamo agresivne, dobre napadače", istakao je Alimpijević.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na stranu sve to, novi selektor Srbije nije nije hteo da umanji trijumf Budućnosti.

"Time ne umanjujem pobedu Budućnosti, utakmica je bila otvorena na obje strane. Mogao je i Bešikltaš da pobedi, imali smo otvorene šuteve na kraju, sreća je otišla na stranu Budućnosti", poručio je Alimpijević.

