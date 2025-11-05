Slušaj vest

"U ovom trenutku, kako je zamišljena, ta buduća liga bila bi loša stvar za evropsku košarku", izjavio je Motiejunas u intervjuu za španski list El Pais.

NBA već neko vreme razmatra mogućnost pokretanja evropskog takmičenja, a kao moguća godina početka pominje se 2027. Međutim, uprkos višenedeljnim razgovorima između FIBA-e, Evrolige i NBA lige, dogovor nije postignut.

"Nastavljamo razgovore i sastaćemo se ponovo, ali postoji dosta frustracije s naše strane. Šta god da predložimo, oni nisu spremni da nam izađu u susret. Napretka gotovo da nema", rekao je Motiejunas.

On je istakao da Evroliga projekat NBA vidi kao direktnu pretnju evropskoj košarci.

"Evropa ne treba novu ligu, već imamo četiri takmičenja, a to bi bilo peto. Ako stvari nastave ovim putem, NBA će samo naneti štetu evropskoj košarci. Oni slede svoj plan, govore o gradovima i timovima, ali to nije pravi pristup. Mi se fokusiramo na sopstveni razvoj i na našu istoriju dugu 26 godina", poručio je Motiejunas.

Na pitanje da li bi paralelno postojanje dve konkurentske lige bilo najgori scenario, prvi čovek Evrolige odgovorio je potvrdno.

"Da, i ne samo to, to bi ugrozilo tradiciju i rivalstva koja smo izgradili. Druga liga u Evropi bila bi zbunjujuća i teška za praćenje navijačima", zaključio je Motiejunas.

(Beta)