Košarkaši Spartaka poraženi su na gostujućem terenu od Gran Kanarije 62:77 (18:28, 15:14, 16:12, 13:23), u četvrtom kolu Grupe H FIBA Lige šampiona.
FIBA LIGA ŠAMPIONA: Spartak pao u gostima - pobeda Gran Kanarije
Gran Kanariju su do pobede predvodili Nikolas Brusino sa 22 i Majk Tobi sa 19 poena.
Kod Spartaka bolji od ostalih bio je Ševon Tompson sa 15 poena.
Spartak je drugi u grupi sa po dve pobede i poraza, a Gran Kanarija je na prvom mestu sa sve četiri pobede.
U narednom kolu, Spartak će u Subotici dočekati Benfiku, dok će Gran Kanarija gostovati Le Manu.
