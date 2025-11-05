Slušaj vest

Gran Kanariju su do pobede predvodili Nikolas Brusino sa 22 i Majk Tobi sa 19 poena.

Kod Spartaka bolji od ostalih bio je Ševon Tompson sa 15 poena.

Spartak je drugi u grupi sa po dve pobede i poraza, a Gran Kanarija je na prvom mestu sa sve četiri pobede.

U narednom kolu, Spartak će u Subotici dočekati Benfiku, dok će Gran Kanarija gostovati Le Manu.

