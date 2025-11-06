Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su pred svojim navijačima Majami Hit 122:112, uz još jednu spektakularnu partiju Nikole Jokića koji dominira od starta sezone.

Čudesni Somborac upisao je novi tripl-dabl, peti od početka sezone i ukupno 169. u NBA karijeri, kada je reč o utakmicama u regularnom delu sezone.

Za 36 i po minuta igre Jokić je zabeležio 33 poena (12/18 šut iz igre, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja), 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte.

Poigravao se sa protivničkim igračima čitav meč. Dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima bacao publiku u trans.

Majami ove sezone igra najbržu košarku u ligi, dok Denver ima najveći ofanzivni rejting, pa smo gledali izuzetno efikasno prvo poluvreme. Denver je kontrolisao meč, na kraju prve deonice imao je +3, a na poluvreme Nagetsi su otišli sa osam poena viška, zahvaljujući rasloloženom Jokiću koji je već tada imao 18 poena, sedam skokova i osam asistencija.

Nastavio je Jokić sa sjajnom igrom i na startu drugog poluvremena, pa je prednost domaćeg tima rasla iz minuta u minut. Sredinom treće deonice Nikola je stigao do petog tripl-dabla u sezoni, a na kraju ovog perioda igre imao je 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija.

Denver je u poslednji period igre ušao sa sigurnig +15, pa je Adelman rešio da odmori srpskog centra. Međutim, početkom četvrte četvrtine Majami uspeva da smanji zaostatak na -10 i Nikola se ponovo vraća u igru. Nastavio je u istom ritmu Srbin. Razigravao je saigrače, kontrolisao skok i pogađao kad je trebalo i tako doveo svoj tim do sigurne pobede.

Pored Jokića u pobedničkom timu istakli su se Eron Gordon sa 24 poena, Tim Hardvej Junior postigao je 18, Džamal Marej 14, a Kristijan Braun 11 poena.

U ekipi Majamija najefikasniji bio je Norman Pauel sa 23 postignuta poena.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović odigrao je 20 minuta, ali nije imao svoje veče. Upisao je samo pet poena uz 0/2 za dva, 1/4 za tri i 2/2 slobodna bacanja. Uz to imao je tri skoka, tri asistencije i čak četiri izgubljene lopte.

