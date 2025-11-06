Slušaj vest

Ovaj 40-godišnji američki košarkaš još nije igrao ove sezone, a nije ni trenirao, pošto je već na početku trening kampa imao problem sa išijasom.

Sledeći korak u njegovom oporavku je igra pet na pet na treningu, ali nije poznato kada će se priključiti treninzima, jer Lejkersi u noći subota na nedelju (meč protiv Atlante) započinju seriju od pet uzastopnih gostovanja, a Džejms nije planiran za putovanje.

Prošle nedelje je o povratku Džejmsa govorio i trener Lejkersa Džej-Džej Redik.

"Nadamo se da je ispunio sve uslove i da će se vratiti negde u drugoj ili trećoj nedelji novembra", rekao je tada Redik.

Džejmsu bi aktuelna sezona trebalo da bude 23. u karijeri, čime bi postao prvi igrač u istoriji Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa tim učinkom.

Lejkersi bez Džejmsa igraju dobro i zabeležili su pet uzastopnih pobeda u NBA ligi. Trenutno zauzimaju drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije sa sedam pobeda i dva poraza.

Poslednju, 17. titulu prvaka NBA lige, Lejkersi su osvojili 2020. godine, predvođeni Džejmsom i Entoni Dejvisom.

