Los Anđeles Klipersi zabeležili su treći uzastopni poraz u NBA ligi, pošto su prethodne noći na gostovanju u Arizoni izgubili od Finiksa 115:102.

Trener Klipersa Tajron Lu na ovom meču nije mogao da računa na prve zvezde tima, Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda, pa je konačno ozbiljniju minutažu dobio srpski košarkaš Bogdan Bogdanović.

Nije blistao, ali je pokaza da je na dobrom putu da dostigne formu koja ga je krasila pre neugodne povrede.

Za nešto više od 28 minuta igre ubacio je 12 poena (1/2 za dva, 2/6 za tri, 4/4 slobodna bacanja), uz to imao je i četiri skoka, pet asistencija i jednu blokadu.

Detalji sa meča Finiks - Klipersi, Bogdan Bogdanović

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac sa 23 poena i 11 skokova. Kam Kristi je postigao 17 sa klupe, a Džon Kolins je dodao 13 poena. Veteran Bredli Bil imao je katastrofalno veče, ubacio je pet poena uz šut iz igre 2/14.

Sanse je predvodio Džejlen Grin, koji je konačno debitovao u dresu Finiksa. Momak koji je letos došao u klub nakon trejda Durenta u Roketse propustio je prvih osam utakmica zbog povrede zadnje lože. Sinoć je konačno zaigrao i odmah oduševio navijače. Za 23 minuta igre ubacio je čak 29 poena (6/13 za tri). Pratili su ga Denvin Buker sa 24 poena i Grejson Alen sa 18.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport