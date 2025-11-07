Slušaj vest

Hapoel Tel Aviv pobedio je sinoć u Sarajevu Dubai rezultatom 109:97 i tako se izjednačio sa liderom Crvenom zvezdom na vrhu tabele Evrolige.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf izraelskog tima u "Zetri" bio je srpski košarkaš Vasilije Micić, koji je meč završio sa 19 poena, četiri skoka i šest asistencija.

Meč je odigran nesvakidašnjim okolnostim, pred praznim tribinama, ali to nije smetalo Miciću.

"Nakon iskustva u COVID-u shvatio sam da ovakve situacije (prazna dvorana) samo treba prihvatiti bez mnogo razmišljanja. Svako ima svoje viđenje, utakmica treba da se odigra, da liga kontinuirano traje. Nije neka tajna da svi znamo zbog čega je tako. U neku ruku došli smo u Sarajevo da pružimo bar nekome zadovoljstvo. Utakmica kao utakmica je naš posao, moramo da odigramo najbolje što znamo. Ovog puta smo bili za malo bolji, ali bilo je interesantno", rekao je Micić.

Zbog aktuelne političke situacije Hapoel protivnike dočekuje u Bugarskoj.

"Vidim da je Dubaiju još gore, još više putuju. I to mora da se prihvati, trudiš se da preživiš. Iskusni smo profesionalci, znamo kako da se nosimo sa tim. Imamo širok sastav, dobro je planiran taj deo od strane kluba da možemo konstantno da dopunjujemo jedni druge. Imamo i dobre domaće igrače koji doprinose u izraelskom prvenstvu. U Bugarskoj smo dobili dobar domaći teren, organizacija je na dobrom nivou. Posle Partizana sam i rekao i dalje ne znam kako dobijamo ili gubimo. Moramo da budemo svesni da se sve može promeniti. Idemo jednu po jednu utakmicu. Napadački smo bolji nego defanzivno, gde smo još neusklađeni. Možemo da unapredimo igru", rekao je Micić.

Nakon trejda u Finiks nije dobijao minute, a onda je na startu priprema za Eurobasket doživeo i povredu, pa u Rigi nije bio u svojoj prepoznatiljivoj formi, pa je trenirao i kada drugi nisu.

I tad sam, a i pre EuroBasketa i priprema, dao sve od sebe da koristim svaki dan. Trejdovan sam u februaru, nisam igrao posle toga i u svemu tome sam uvek gledao pozitivno da budem profesionalac, mnogo više volim košarku nego bilo šta drugo. Tu sam pronašao mir. Nije neka tajna to iskustvo sa EuroBasketa. Fokusirao sam se da tamo izvučem maksimum iz svakog dana, a i te minute na terenu koje sam dobio iskoristio sam da uđem u igračku rutinu koja je zapravo totalno drugačija od treninga. I to mi je pomoglo", otkrio je Micić.

