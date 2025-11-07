Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović najavio je da KSS ide u pravcu angažovanja profesionalnih trenera za reprezentativne selekcije. Upravo tome u prilog ide i angažovanje mladog, ali iskusnog stručnjaka Vladimira Jovanovića, koji će biti pomoćnik novom selektoru muške seniorske reprezentacije Dušanu Alimpijeviću i taj posao će raditi kao profesionalac.

Dolazak Jovanovića bila je želja selektora Alimpijevića.

„Idemo u pravcu kada košarka traži više profesionalno angažovanih trenera u Savezu, da bi se odgovornije pristupilo nadzoru i kontroli budućih generacija, kako ne bi ni jedno dete bilo zapostavljeno, ali takođe, i zbog već aktivnih i dokazanih reprezentativaca, Savez će angažovati više trenera koji su na usluzi igračima. U Službi profesionalnijeg pristupa i boljeg monitoringa (kontrole), potreban mi je bio trener koji može sve te stvari da ispuni. Vlada Jovanović je neko ko je posvećen poslu, odgovoran i košarkaški vrlo obrazovan. Zadovoljstvo mi je da je prihvatio poziv i da svi zajedno sa ostalim trenerima krenemo u novom prvacu. Pored njega, takođe, profesionalni angažman će imati i kondicioni trener Marko Sekulić sa svojim timom, sve sa istim ciljem – bolja nega igrača pod kapom Saveza“ – objašnjava Alimpijević.

Iskustvo i rezultati govore umesto Vladimira Jovanovića. Trenersku karijeru je počeo 2012. u FMP gde je četiri sezone proveo kao pomoćnik. Usledila je sezona na klupi kadeta Crvene zvezde sa kojima je bio prvak Srbije, da bi se 2017. vratio u FMP kao prvi trener i tu proveo tri godine. Zatim je skoro godinu dana proveo u Zagrebu, gde je vodio nekada slavnu Cibonu. Vratio se na par meseci u Zvezdu, pa nešto više od godine proveo sa uspehom na klupi Igokee, sa kojom je 2023. osvojio Prvenstvo BiH i Kup BiH. Iza Jovanovića je i NBA iskustvo, jer je 2018. u Letnjoj NBA ligi bio deo stručnog štaba Los Anđeles Klipersa.

Kada je reč o reprezentativnoj karijeri, bio je pomoćni trener nacionalnog tima Srbije do 18 godina na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2016. godine. Pomoćni trener seniorske reprezentacije bio je kada je selektor bio Igor Kokoškov, a krajem 2021. godine postavljen je za trenera U20 reprezentacije.

“Rad u reprezentaciji je za mene uvek bio nešto posebno. Velika je čast biti deo seniorskog nacionalnog tima u zemlji košarke, ali uz to ide i odgovornost i obaveza da se uloži veliki trud i rad kako bi se ostvarili očekivani rezultati” – priča Jovanović. – „Drago mi je što ću imati priliku da sarđujem sa čovekom i stručnjakom kao što je Dušan, koji je, iako mlad, već jedan od najboljih trenera u Evropi. Mislim da je ideja Saveza o profesionalizaciji ženskih i muških selekcija odlična i da će doneti dobre rezultate kako u seniorskoj, tako i u mlađim selekcijama. Ceo stručni štab, na čelu sa selektorom, motivisan je i spreman da uradi sve kako bi se zadržao kult i ponovili dobri rezultati koje je reprezentacija ostvarila sa selektorom Svetislavom Pešićem.”

Bliži se prvi “prozor” FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Srbija će igrati dva meča, kao domaćin protiv Švajcarske (27. novembar 2025) i kao gost protiv Bosne i Hercegovine (30. novembar 2025).

“Stručni štab već uveliko radi na praćenju igrača i planu priprema za prvi FIBA prozor koji se približava. Svesni smo važnosti prvih utakmica i jedva čekamo da se okupimo i počnemo sa treninzima.” – poručio je Jovanović.

