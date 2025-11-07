Slušaj vest

Olivier Riouks, 19-godišnji kanadski košarkaš, debitovao je za Florida Gatorse u NCAA ligi i tako postao najviši igrač koji je ikada zaigrao u ovom takmičenju.

Kanađanin je već ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer na planeti sa visinom od neverovatnih 2.36 metara.

Verovali ili ne, Olivier je u vrtiću bio visok 157 centimetara, sa 12 godina već je imao 213 cm, a sa 15 godina je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer na svetu sa 226 centimetara.

Njegov ulazak u igru u završnici meča protiv Nort Floride izazvao je neviđeno oduševljenje na tribinama.

Gatorsi su imali ubedljivu prednost i cela dvorana je skandirala "Želimo Olija", pa je trener Tod Golden rešio da im ispuni želju na dva minuta i devet sekundi pre kraja utakmice.

Iako nije uspeo ni da dotakne loptu, bio je pun utisaka nakon meča.

"Osećaj je bio sjajan. Podrška sa svih strana je bila neverovatna. Mislim da su svi bili uz mene. Jako sam zahvalan", rekao je Riouks.

Riouks zbog svoje visine ima brojne poteškoće u svakodnevnom

životu. Mora mnogo da se sagne da bi prošao kroz vrata, ima probleme sa spavanjem u krevetu kada nije u svom domu, ali i prave muke da pronađe obuću, pošto nosi broj 57,5.

Igrao je za reprezentaciju Kanade do 19 godina, a sada želi da se pokaže u koledž košarci. San mu je da jednog dana zaigra u NBA, a ako se to dogodi postaće i najviši igrač u istoriji najjače lige na svetu. Rekord i dalje drže Rumun George Murešan i Manute Bol sa 231 centimetrom.

Prema rečima njegovog trenra Toda Goldena, Olivier je izuzetno okretan za igrača njegove visine, a može i da zakuca stojeći.

Pogledajte koliko dominantno izgleda ovaj div iz Kanade među svojim vršnjacima.

