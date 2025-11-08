Slušaj vest

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo počinju krajem meseca, a Orlovi će svoj prvi meč igrati u Beogradu 27. novembra protiv Švajcarske.

Tri dana kasnije, 30. novembra naše košarkaše očekuje gostovanje protiv selekcije BIH u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu.

Podsetimo, Srbija je u grupi sa Švajcarskom, Bosnom i Hercegovinom i Turskom. Kvalifikacije su podeljene u dve faze. U prvoj su 32 ekipe raspoređene u osam grupa, a po tri najbolje iz svake grupe plasiraće se u narednu rundu.

U drugoj fazi će 24 reprezentacije biti raspoređene u četiri grupe sa po šest reprezentacija, a po tri najbolje će se plasirati na Mundobasket. Bodovi osvojeni u prvoj fazi, prenose se u drugu.

Svetsko prvenstvo održaće se u Kataru od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine.

Kurir sport

