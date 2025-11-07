Slušaj vest

Abaligaški derbi je zakazan za subotu sa početkom od 20 časova.

Budućnost će u Beogradu igrati sa učinkom od četiri pobede i jednim porazom, dok Zvezda trenutno ima po dve pobede i izgubljene utakmice.

- Mislim da je svima jasno protiv koga igramo. Crvena zvezda je u ovom momentu, verovatno tim u najboljoj formi u Evroligi i zasluženo se nalazi u samom vrhu. Reč je o vrlo kvalitetnoj i odlično vođenoj ekipi. Mi ćemo učiniti sve da se što bolje pripremimo, uprkos određenim problemima sa povredama… U Beograd idemo sa pozitivnom energijom i dobrom atmosferom, spremni da pružimo maksimum i pokušamo da Zvezdi što više otežamo posao - rekao je Andrej Žakelj.

Slično razmišlja i Džuvan Morgan, košarkaš podgoričkog tima.

- Dobar je osećaj kada ekipa pobeđuje, a drago mi je što imam značajan doprinos i ulogu… Mi smo pre svega ekipa, svi dišemo kao jedan… Što se tiče Crvene zvezde, znamo da je to odličan tim, dobro vođen i sa mnogo kvaliteta. Moramo biti spremni od prvog minuta… Očekujem tešku, borbenu utakmicu, sa dosta odbrane i fizičkog kontakta - poručio je Morgan.

Bonus video: