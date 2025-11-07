Slušaj vest

Džordž Ajvazoglu, generalni menadžer NBA Evrope, gostujući na "Fudbalskom biznis forumu" na Univerzitetu Bokoni, otkrio je detalje novog košarkaškog takmičenja.

NBA Evropa će startovati u oktobru 2027. godine i imaće 12 stalnih učesnika.

U razgovoru za italijansku "Gazetu delo sport" potvrdio je ranije izrečene informacije.

Tih 12 klubova su iz sledećih gradova: "Madrid, Barselona, Milano, Rim, London, Mančester, Pariz, Lion, Berlin, Minhen, Atina i Istanbul".

Ukoliko ne bude iznenaćenja, za dve godine u novoj ligi ćemo gledati sledeće klubove-gradove: Real Madrid, Barselona, Olimpija Milano, klub iz Rima, London Tauers, klub iz Mančestera, Pariz (ili KK Pari Sen Žermen), Asvel Lion, Alba Berlin, Bajern Minhen, klub iz Atine i Galatasaraj Istanbul.

Ovakav razvoj događaja jasno stavlja do znanja da NBA Evropa nema u svojim planovima Beograd, Crvenu zvezdu i Partizan.