Centar Panatinaikosa Matijas Lesor, nakon teške povrede u decembru 2024. godine, još uvek čeka na povratak na parket.

Tim povodom oglasio se Panatinaikos, koji je detalje oko povratka Lesora:

- Panatinaikos želi, sa poštovanjem i odgovornošću — i u punom dogovoru sa Matijasom Lesorom — da pruži ažurirane informacije o stanju našeg igrača, budući da su se u poslednjim satima pojavili brojni preuveličani i netačni izveštaji.

Matijas je bio u završnoj fazi ponovne integracije u puni timski trening. Međutim, tokom povećanja intenziteta treninga osetio je nelagodnost u levom zglobu i odmah je podvrgnut novim medicinskim pregledima. Rezultati su pokazali prisustvo koštanog edema, te medicinski tim sprovodi novu procenu plana oporavka.

Njegov povratak na teren biće odložen, jer je zaštita zdravlja naših sportista uvek neupitni prioritet našeg kluba.

Podsećamo sve da su pitanja koja se tiču zdravlja naših igrača strogo lična i ne mogu biti predmet glasina, nagađanja ili takozvanih „ekskluzivnih informacija“. Nećemo dozvoliti da osetljive teme postanu sredstvo dezinformacija.

Molimo za poštovanje prema igraču i timu, baš kao što i mi postupamo sa odgovornošću i transparentnošću u obaveštavanju javnosti.

Što se tiče vremenskog okvira njegovog povratka u pune timske aktivnosti, svako zvanično obaveštenje biće saopšteno isključivo od strane kluba - saopštili su "zeleni".

