Košarkaši Igokee pobedili su večeras na svom terenu u Laktašima Split 93:85 (22:23, 25:18, 26:24, 50:20), u šestom kolu Grupe A regionalne ABA lige.Najefikasniji kod Igokee bili su Boriša Simanić sa 17, Strahinja Gavrilović sa 16 i Dragan Milosavljević i Petar Popović sa po 15 poena.

Kod Splita bolji od ostalih bio je Antonio Jordano sa 17 poena.

Igokea je treća sa četiri pobede i jednim porazom, a Split je na sedmom mestu sa jednom pobedom i četiri poraza.

U narednom kolu, Igokea će dočekati Partizan, dok će Split ugostiti Borac iz Čačka.