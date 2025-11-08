Nikola Jović pružio je dobru partiju u pobedi Majamija protiv Šarlota
NBA
JOVIĆ DVOCIFREN U POBEDI MAJAMIJA! Srpski as dobio šansu protiv Šarlota!
Ekipa Majami Hita savladala je Šarlot Hornetse rezultatom 126:108, a korektnu partiju pružio je srpski as Nikola Jović.
Jović je meč završio dvocifren - sa deset poena na koje je dodao i četiri skoka i tri asistencije.
Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Najbolji u timu Majamija bio je Pauel sa 25 poena, 22 je ubacio Vigins, 19 Larson, 18 Jakez, a 11 Fontekio.
Kod Šarlota su se istakli Knupel sa 30 i Man sa 20 poena.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
