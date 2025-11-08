Crvena zvezda i Budućnost odmeriće snage u subotu od 20 časova u Beogradskoj Areni, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
ABA LIGA
NOVI DERBI ZA CRVENO-BELE: Evo gde možete da gledate direktan prenos meča Zvezda - Budućnost
Crvena zvezda u poslednje vreme igra fenomenalno u Evroligi gde je vezala sedam pobeda, ali je u ABA ligi u prošlom kolu poražena od Spartaka u Subotici, te će joj u subotu od 20 časova imperativ protiv Budućnosti u Beogradskoj Areni definitivno biti trijumf.
Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos očekuje vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
