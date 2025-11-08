Slušaj vest

Crvena zvezda u poslednje vreme igra fenomenalno u Evroligi gde je vezala sedam pobeda, ali je u ABA ligi u prošlom kolu poražena od Spartaka u Subotici, te će joj u subotu od 20 časova imperativ protiv Budućnosti u Beogradskoj Areni definitivno biti trijumf.

Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov

