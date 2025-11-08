Slušaj vest

Dobrodošli u svet Nikole Jokića! Udobno se smestite i uživajte u vožnji jer je ono što Džoker radi čista košarkaška umetnost!

Denver Nagetsi demolirali su Golden Stejt Voriorse rezultatom 129:104 i osvetili su im se za poraz na startu sezone, a kao po običaju, u timu iz Kolorada dominirao je Nikola Jokić koji je meč završio na granici tripl-dabla sa 26 poena i po devet skokova i asistencija.

Stigao je Jokić i da se odmori pošto je na terenu proveo tek nešto više od 28 minuta i nije ulazio u igru tokom čitave četvrte četvrtine.

Na koji način je Nikola Jokić pomogao Denver Nagetsima da sruše Golden Stejt Voriorse?! Pa, možemo reći - magijom!

Nestvarne asistencije za TV špice, poeni iz svih pozicija, dominacija u reketu... Sve ovo bila su oružja iz arsenala Nikole Jokića koja su razoružala i do nogu dotukla "ratnike".

Ako ne verujete, pogledajte i sami - ovo su najbolji Jokićevi potezi sa meča Denver Nagets - Golden Stejt Voriors:

