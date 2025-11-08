Slušaj vest

Darko Rajaković i Toronto Reptorsi nastavili su sa fenomenalnim partijama i vezali su četvrtu pobedu.

Ovog puta, u meču odigranom u okviru NBA kupa, Reptorsi su bili bolji od Atlanta Hoksa rezultatom 109:97.

Toronto se ponovo istakao sjajnom timskom igrom što je definitivno Rajakovićev pečat, te su čak sedmorica košarkaša bili dvocifreni.

Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Ingram je dao 20, Beret 19, Kvikli 18, Barns 14, Mamukelašvili i Poetl po 12, a Dik 11 poena.

Sa druge strane, Džonson je ubacio 21 poen, a Aleksander-Voker poen manje.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

