Denver Nagetsi demolirali su Golden Stejt Voriorse rezultatom 129:104 i osvetili su im se za poraz na startu sezone, a brutalan meč odigrao je Nikola Jokić.

On je susret završio sa 26 poena i po devet skokova i asistencija, a stigao je i da se odmori pošto je na terenu proveo tek nešto više od 28 minuta i nije ulazio u igru tokom čitave četvrte četvrtine.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Po završetku utakmice, Nikola Jokić uključio se u program uživo koji emituje "NBA onPrime", a onda je napravio šou sa legendarnim Dirkom Novickim.

U studiju je bio i Stiv Neš, a Novicki i Jokić su imali hit razgovor na kraju uključenja.

- Ovo je bilo zabavno, mnogo bolje - rekao je Jokić, a Dirk mu je uzvratio:

- Uzmi rakiju!

Usledio je brzi odgovor:

- I ti to znaš!

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Šou je Jokić imao i posle samog meča kada je upitan za brutalno zakucavanje Erona Gordona, a umesto odgovora prekinuo je intervju i pitao saigača o čemu se radi.

- Stvarno se ne sećam, kad si zakucao? Je l' bilo impresivno? - upitao je sa osmehom na licu Jokić Gordona.

Govorio je i o Jonasu Valančijunasu, odnosno njegovom smislu za humor.

- Dobar je, evropski, ima dobar smisoa za humor. Drago mi je što je sa nama sjajan je momak. To je evropska konekcija, ne mogu to da objasnim. Nismo se znali ranije, on je malo stariji od mene.

Za kraj, pohvalio je i Džejmija Mareja.

- Igrao je sa dosta intuicije, na pravi našin je ušao u meč, može da kreira za sve, kreira za sebe, jako je dobro što ga imamo u timu - zaključio je Jokić.

Pogledajte i zakucavanje Erona Gordona kog Nikola Jokić nije mogao da se seti:

