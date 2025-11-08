Slušaj vest

Ife Lundberg je napustio Partizan, zvanično je saopštio klub iz Humske.

"Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere", napisao je Partizan u objavi kojom se zvanično oprostio od odličnog beka.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Podsećamo, Željko Obradović je precrtao iskusnog košarkaša i aktivno se radilo da mu pronađu novu sredinu u prethodnom periodu. U priču je ušao Makabi iz Tel Aviva i očekuje se da Lundberg bude uskoro promovisan u Izraelu.

Lundberg je u Partizan stigao iz Virtusa, ali na nijednog momenata nije opravdao poverenje čelnika i trenera crno-belih, pa je razlaz bio neminovan.

Nije bila sporna želja danskog asa, međutim, nikako mu nije išlo. Nije se uklopio u sistem, iako je dobijao iznova šanse...