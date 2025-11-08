Slušaj vest

Ife Lundberg je napustio Partizan, zvanično je saopštio klub iz Humske.

"Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere", napisao je Partizan u objavi kojom se zvanično oprostio od odličnog beka.

Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Podsećamo, Željko Obradović je precrtao iskusnog košarkaša i aktivno se radilo da mu pronađu novu sredinu u prethodnom periodu. U priču je ušao Makabi iz Tel Aviva i očekuje se da Lundberg bude uskoro promovisan u Izraelu.

Lundberg je u Partizan stigao iz Virtusa, ali na nijednog momenata nije opravdao poverenje čelnika i trenera crno-belih, pa je razlaz bio neminovan.

Nije bila sporna želja danskog asa, međutim, nikako mu nije išlo. Nije se uklopio u sistem, iako je dobijao iznova šanse...

Ne propustiteEvroligaPOTEZ ŽELJKA OBRADOVIĆA O KOM BRUJI SRBIJA! Svi su u šoku - podatak iz rubrike verovali ili ne!
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG
EvroligaSNIMAK KOJI ĆE DA ZABOLI SVE NAVIJAČE PARTIZANA! Suđenje je bilo diskutabilno, ali OVO... Olimpijakos je mogao da se DOTUČE! (VIDEO)
OLYMPIACOS-PARTIZAN_62.JPG
EvroligaPOJAVILI SE NOVI SNIMCI SRAMNIH SUDIJSKIH ODLUKA! Partizan je pokraden protiv Olimpijakosa?! Detalj koji je zapalio mreže, ljudi se pitaju kako je ovo moguće?!
Nik Kalates na meču Olimpijakos - Partizan
EvroligaEVROLIGA SE OGLASILA ZBOG MILUTINOVA I POKRENULA ŽESTOK HAOS! Brutalni napadi na bivšeg igrača Partizana kome se i PRETI, ali NIJE JEDINI na udaru!
Nikola Milutinov.jpg
EvroligaPARTIZANOVO CRNO I BELO U ATINI: Pred timom Željka Obradovića je nedelja istine
Željko Obradović

Nikola Milutinov izjava posle Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić