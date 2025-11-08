Džordan Nvora i dalje van ekipe.
DŽORDAN NVORA I POVREDA: Loša vest za Crvenu zvezdu!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Budućnost u meču 5. kola ABA lige.
Loša vest za Zvezdu, pred novo duplo evroligaško kolo predstojeće nedelje, je izostanak povređenog Džordana Nvore za okršaj sa ekipom iz Podgorice.
Nvora će preskočiti meč i protiv Budućnosti, a videćemo da li će biti spreman za okršaj protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.
