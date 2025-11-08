Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Budućnost u meču 5. kola ABA lige.

Loša vest za Zvezdu, pred novo duplo evroligaško kolo predstojeće nedelje, je izostanak povređenog Džordana Nvore za okršaj sa ekipom iz Podgorice.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Nvora će preskočiti meč i protiv Budućnosti, a videćemo da li će biti spreman za okršaj protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.

KK Crvena zvezda

